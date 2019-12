Share !



Left to right, back row: Coach Carl Loy, CJ Loy, Ethan Spain, Angel Garcia, Riley Buck, Austin Norman, Richard Hendricks, Gabe Mitchell, Cole Lander, Siguard Barratt, Jacob Alvarado, Kevin Flores, Briar Mitchell, John Cruz and Coach Jayson Langley. Front row: Hersson Munoz, Steven Wright, Blaise Buckner, Calvin Bryan, Cademon Searles, Alex Norman, Gio Vasquez, Braden Mason, Jonah Johnson and Connor Balanis.