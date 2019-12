Trenton High School JV Basketball Team

Share !



Left to right, front row: Ethan Elmore, Mason Smith, Colby Wilson, Dax Becker, Xavier Jones, KJ Williams, and Patterson Wiles. Back row: Clayton Bass, Jamari Chisolm, Nathaniel Dumas, Zachary Dumas, Jalen Riess, Caleb Gossman, Brent Carlisle, and Coach Boo Becker.