Bell High School 2019-2020 Girls Soccer

Left to right, back row: Assistant Coach Amy Certain, Sabrina Holmes, Faith Leffler, Rosalyn McDowell, Bertha Sutterfield, Irene Jimenez, Breanna Milan, Jacqueline McDowell, Madisin Bost, Adriana Vasquez, Emma Boyette, Meylin Reyes, Summer Fischer and Head Coach Jason Smith. Front row: Sophie Johnson, Susannah Gray, Sharma Hendrix, Hailey Johnson, Kylie Herndon, Tori Tuten and Roxie Ross. Not Pictured: Mel Piechocki.