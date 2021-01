Share !



Left to right, back row: Sydney Waddle, Scharma Hendrix, Kayla Spigelmyer, Taria Liles, Nicole Shepherd, Kaylee Douglas, Rachel Lovelace, and Stacey Waddle. Front row: Kennedy Walker, Patricia Trantham, Morgan Hodge, Maisey McDonald, Shae Fischer, and Madison Hines Photo by Maddi Sapp