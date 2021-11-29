Trenton High School Girls Weightlifting

Addison Allaire, Lois Bachle, Emmy Bailey, Gwendolyn Banks, Sabrina Banks, Madalynn Barnett, Reina Bennett, Riley Bethea, Rayanna Chapman, Makenna Dean, Alyssa DeGeer, Ella Emmons, Andrea Faircloth, Madelyn Fike, Allivia Fuquay, Madyson Gay, Kaelyn Giles, Danika Knight, Mariah Lancaster, Briar Langford, Tristan Layfield, Kaedyn Lesher, Caroline Martin, Katemarie Mason, Katie McConnell, Mikayla Meyers, Emelin Membreno, Autumn Miller, Rayna Miller, Sarah Murry, Darbi Ozment, Angelina Ramirez, Alexis Scarborough, Hailee Sumlin, Olivia Weaver, Makenna Young, Coach Lambert, and Coach Burton.