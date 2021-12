Share !



Left to right, standing: Coach Beard, Junior Vazquez, Edward Martinez, Gabriel Madrigal, Denis Guevara, Ben Shochet, Jaime Delapaz Valencia, Brandon Aguilar, and Coach Bill. Kneeling: Evan Keirs, Roger Cabrera, RJ Leffler, Mario Diaz, Ivan Trejo, Kaleb Williams, Maicol Martinez, and Mitchell Anderson. Last week the Varsity boys beat Dixie County 2-0. The middle school boys beat Ft. White 4-0 and Hamilton County 4-0. Good job boys.